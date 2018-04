Dopo l'ottima prestazione di due giorni fa nella partita contro il Crotone, anche contro l'Inter Adem Ljajic sarà confermato da Walter Mazzarri nel suo 3-4-1-2. Squadra che vince non si cambia, deve aver pensato l'allenatore del Torino che spera di poter dare seguito ai successi ottenuti nelle ultime due partite giocate.



Con M'Baye Niang ancora in forte dubbio per la partita di domenica, a causa di alcuni problemi muscolari, Ljajic giocherà in appoggio alla coppia di attaccanti che sarà composta da Andrea Belotti e da Iago Falque.