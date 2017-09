Attilio Lombardo è uno dei grandi ex della partita di domenica tra il Torino e la Sampdoria: da calciatore ha vestito per sette anni la maglia blucerchiata (vincendo anche uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe), da allenatore ha guidato invece sia la formazione Allievi che la Primavera. Ora è il vice di Sinisa Mihajlovic sulla panchina granata. Della Sampdoria Lombardo ne ha parlato ai microfoni di Primocanale.



"La Sampdoria è forte quanto l’anno scorso. Certo, sono cambiati alcuni interpreti sono cambiati, ma non la filosofia di gioco di Giampaolo, che è sempre la stessa, e quando si segue una certa filosofia la squadra non può peggiorare. Sono stati fatti dei nuovi acquisti e sono andati via dei grandi giocatori, ma avendo mantenuto l’intelaiatura del centrocampo e avendo acquistato un giocatore che anche noi abbiamo seguito a lungo come Zapata, abbinandolo a Caprari e Quagliarella, credo che la squadra sia migliorata tanto. I blucerchiati giocano un calcio splendido ed efficace, tatticamente è molto difficile affrontarli. Sono partite difficili e lo abbiamo già constatato l’anno scorso. La Samp non è una squadra facile da affrontare, lo sa la Fiorentina e lo sappiamo noi che l’anno scorso abbiamo preso solo un punto. Mi auguro comunque che i blucerchiati possano fare un ottimo campionato".