Potrebbe essere il brasiliano Lyanco la grande novità nel Torino che domenica pomeriggio farà visita all'Hellas Verona. Il difensore centrale non gioca dallo scorso 23 dicembre, quando si infortunò alla caviglia nel corso della partita pareggiata per 2-2 in casa della Spal. Dopo una lunga riabilitazione, è tornato da qualche giorno ad allenarsi insieme ai propri compagni di squadra, ora spera di tornare anche in campo.



Fino a questo momento Lyanco ha collezionato solamente quattro presenze in campionato, facendo però vedere di possedere ottime qualità e di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei più forti difensori del campionato italiano.