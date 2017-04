Lyanco dovrà aspettare l'inizio della prossima stagione prima di poter scendere in campo con la maglia del Torino, nel frattempo però ha già iniziato a lavorare con Mihajlovic, ha condiviso con i suoi nuovi compagni di squadra il ritiro prima della gara contro l'Udinese e, prima del fischio d'inizio, ha anche svolto il riscaldamento prepartita.

Il difensore brasiliano ha potuto così già immergersi nel clima partita, vedendo dal campo gli spalti dello stadio "Grande Torino" riempirsi e potendo sentire sulla propria pelle il calore dei tifosi. Sensazioni e emozioni che ha poi postato sui social network a testimonianza di come sia stato già conquistato dall'effetto del popolo granata: "Oggi abbiamo avuto una partita importante in casa contro l’Udinese. Non posso ancora giocare, ma ho potuto sentire il calore dei tifosi nel riscaldamento fatto con il resto della squadra!".