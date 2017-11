Negli scorsi giorni un giornalista brasiliano aveva rivelato che alcuni uomini della Figc stessero cercando di convincere Lyanco a giocare per la nazionale italiana. Secondo quanto scritto dal cronista sudamericano, il difensore del Torino sarebbe in possesso, oltre che della cittadinanza brasiliano e di quella serba, anche del passaporto italiano.



In realtà il centrale classe 1997 non è ancora un cittadino del Belpaese, ma potrebbe diventarlo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, la Figc starebbe facendo pressioni a Lyanco affinché prenda il passaporto italiano (in virtù di un avo nato proprio nel nostro Paese): il ct Giampiero Ventura lo vorrebbe infatti assolutamente nella sua Nazionale.