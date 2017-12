Di sicuro sabato pomeriggio Lyanco non sarà al suo posto al centro della difesa del Torino nella partita contro il Genoa e non ci sarà neanche il 3 gennaio nel derby contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Il difensore brasiliano, che nella partita contro la Spal (l'ultima giocata finora dalla squadra di Sinisa Mihajlovic) ha riportato una distorsione alla caviglia, rischia infatti di restare ai box per altri dieci giorni.



Non certo una notizia positiva per Mihajlovic, che nell'allenamento di ieri ha perso per infortunio anche Andrea Belotti, che in difesa dovrà fare a meno ancora per diverse di partite sia di Kevin Bonifazi, sia di Cristian Ansaldi.