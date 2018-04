Sono settimane decisive, queste, per il futuro di Christian Maggio. Il contratto del terzino con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e il giocatore piace molto a Walter Mazzarri che, dopo averlo allenato proprio nel club partenopeo, vorrebbe ora averlo a disposizione anche al Torino.



Massimo Briaschi, il procuratore del difensore, nei prossimi giorni incontrerà i dirigenti del Napoli per capire se nel Napoli ci sarà ancora spazio per Maggio: nel caso la società del presidente Aurelio De Laurentiis non fosse interessata a prolungare il contratto del terzino, la trattativa con il Torino potrebbe accelerare.