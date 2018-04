Non è più un mistero che il nome di Christian Maggio sia entrato a far parte della lista dei desideri del Torino. Il terzino ha la stima del tecnico Walter Mazzarri, che lo ha allenato proprio nei suoi anni di militanza sulla panchina del Napoli, e ora lo ha segnalato al presidente Urbano Cairo come possibile rinforzo low cost per la formazione granata.



Maggio è infatti in scadenza di contratto con il Napoli e a fine campionato potrebbe liberarsi a parametro zero. Prima di accordarsi con il Torino o eventualmente con un'altra squadra, il terzino vuole capire se ci sono ancora delle possibilità per lui di restare al Napoli, lo ha dichiarato il suo procuratore, Massimo Briaschi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Avremo modo di trovarci prima del calciomercato, per valutare la disponibilità della società a mantenere un rapporto con Christian. A livello di professionalità non credo sia secondo a nessuno, dirigenti e allenatore lo sanno benissimo".