Domani sera alla Dacia Arena Maxi Lopez sarà per la prima volta avversario del Torino. Quella tra l'attaccante argentino e la società granata è stata una storia d'amore finita però malamente: acquistato nel gennaio del 2015 dal Chievo Verona tra lo scetticismo generale, Maxi Lopez a suon di gol e grazie alla grinta messa in campo ha subito saputo farsi apprezzare dai tifosi granata. Il doppio incontro di Europa League contro l'Athletic Bilbao ha poi fatto tramutare il sentimento in amore vero e proprio: il centravanti ha realizzato una doppietta all'andata e ha segnato un gol anche al ritorno al San Mamés, diventando così uno dei principali artefici della qualifcazione al turno successivo.



Due anni e mezzo dopo, però, Maxi Lopez al Torino era diventato una sorta di separato in casa dopo la rottura con la società. Ora da attaccante dell'Udinese affronterà il Toro: ai tifosi granata non resta che augurarsi che per una volta non si verifica il tanto temuto gol dell'ex.