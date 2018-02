Per Walter Mazzarri quello di domani sarà il primo derby da allenatore del Torino. L'allenatore toscano ha presentato così l'importantissima partita di domani contro la Juventus. “La partita contro l'Udinese? Sono contento per il risultato ma non tanto per la prestazione, se domani dovessimo fare gli stessi errori li potremmo pagare a caro prezzo. Dobbiamo partire meglio rispetto a come siamo partiti contro l'Udinese. Domani tutto dipenderà da noi stessi, se noi facciamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque”.



Il tecnico granata ha poi parlato di Iago Falque, uno dei migliori giocatori del Torino in questo campionato. “Di solito tendo a parlare della squadra e non dei singoli, per Falque faccio una piccola eccezione: è un vero professionista, quando gioca pensa sempre all'interesse della squadra. Questa è una cosa che voglio da tutti e lui incarna bene questo principio”.



Mazzarri ha poi parlato della Juventus e di Allegri. “A livello di percentuale di tiri in porta subiti la Juventus è la migliore squadra d'Italia, loro sono abituati a non mollare mai, ad affrontare ogni partita con la giusta fame. Questo secondo sottolinea che partita fare domani. Allegri? C'è grande stima reciproca, grande rispetto. Allegri ha dimostrato cosa sa fare”.



L'allenatore ha poi spiegato il modo in cui ha preparato la partita. “Io sono l'allenatore del Torino e per me il Torino è la squadra più forte del mondo. Devo inculcare in settimana ai miei giocatori la giusta serenità, lavorare sui dettagli per poter portare in campo tutte queste cose in settimane. Non ci scordiamo che quella di domani è sempre una partita di calcio, non è un match di pugilato. La preparazione durante la settimana credo sia fondamentale. Che questa partita sia speciale l'ho capito il giorno che sono arrivato, già si parlava del derby. Poi domani dopo la partita vi dirò come l'ho vissuto”.



“Tatticamente non credo che ci siano degli sprovveduti, non lo siamo noi, né loro. Domani ci sarà il momento in cui bisognerà pressarli alti, altri momenti in cui bisognerà soffrire. Noi dobbiamo fare le cose al meglio perché meglio lo facciamo più ci sono le possibilità di vincere e fare bene”.



Mazzarri ha poi parlato della possibilità di portare la squadra al Filadelfia domani mattina prima dell'inizio della partita. “La cosa bella che ho notato è il bellissimo connubio che c'è qua tra squadra e tifosi. Domani andare al Filadelfia? Non so se sia fattibile ma più che altro perché ci sono dei protocolli da rispettare. Non dipende da me, ma da questioni organizzative”.



L'allenatore ha poi commentato il fatto che i tifosi del Napoli, squadra avversaria della Juventus nella lotta scudetto, domani tiferanno per il Torino. “Sapete tutti che annate sono state per me quelle al Napoli, però ora sono al Torino e penso solo al Torino. Abbiamo lavorato molto sul modo in cui affrontare le partite, rimanere in dieci in campo è un vantaggio che diamo gli avversari e non vogliamo darlo. Non dobbiamo dare vantaggi agli avversari per eccesso di foga. Orsato? Non guardo mai le designazioni arbitrali, comunque Orsato è un grande arbitro”.



Infine Mazzarri ha parlato anche di Belotti. “Belotti abbiamo visto domenica che cosa è in grado di fare. Se può diventare come Higuain? Uno che alla sua età ha già fatto 26 gol in un campionato può ambire a tutto, lui deve pensare a se stesso e non fare confronti con gli avversari”.