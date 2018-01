Kevin Bonifazi sembra destinato a restare al Torino fino al termine della stagione. Walter Mazzarri ha infatti chiesto al presidente Urbano Cairo e al direttore sportivo Gianluca Petrachi di non cedere il giovane difensore centrale (che fino a questo momento non è mai sceso in campo in campionato) che era stato richiesto dalla Spal e per cui aveva fatto un sondaggio anche il Benevento.



L'allenatore granata in queste settimane sta lavorando molto sulla difesa e per poterla attuare ha bisogno di centrali, considerato che a disposizione ne ha cinque e che non ne arriverà nessun altro in queste ultime ore di calciomercato, Mazzarri vuole tenersi stretto Bonifazi che, tra l'altro, proprio alla Spal lo scorso anno già giocava nella retroguardia a tre.