È iniziata una delle settimane più importanti in casa Torino, quella che porta al derby contro la Juventus. La formazione granata, così come quella bianconera, arriva alla stracittadina in salute, con un bottino di undici punti (frutto di tre vittorie e due pareggi) ottenuti nelle ultime cinque partite, cioè da quando Walter Mazzarri ha preso il posto in panchina di Sinisa Mihajlovic. Per entrare maggiormente in clima derby, il tecnico granata ieri è salito a Superga, uno dei luoghi simbolo della storia del Torino, rendendo omaggio a Valentino Mazzola e compagni.



Non è la prima volta che Mazzarri si reca a Superga, lo aveva già fatto qualche giorno dopo essere diventato l'allenatore del Torino.