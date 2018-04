Dopo la vittoria del suo Torino contro l'Inter, Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport: "Vendetta sull'Inter? Non ho da far rivincite. I fatti si commentano da soli e sulla mia carriera non ho bisogno di dimostrare nulla, basta vedere i valori delle squadre che ho allenato e i risultati. Oggi giocavamo con la quarta in classifica, che a inizio stagione era stata anche in vetta, sono contento così".



SU SPALLETTI - "Sono dispiaciuto di aver vinto (ride, ndr). No, sono contento di aver vinto con una grande squadra dopo un periodo non facile. Il siparietto con Spalletti? Guardate che fa, che siamo al cinema? Gli ho dato la mano, poi se era contento lui siamo contenti tutti. Mi vedo abbronzato, ho preso il sole".



SUL MOMENTO - "Comunque, ero curioso di vedere come ci saremmo comportati contro una grandissima squadra. Il nuovo assetto coi tre dietro e le tre punte era da verificare contro un avversario simile. Ciò dimostra che se corriamo tutti e siamo tutti organizzati, possiamo fare risultato con tutti. Questo è un cantiere ancora in evoluzione. Non è facile capire le caratteristiche dei giocatori quando arrivi in corsa, il derby perso ci aveva tolto fiducia, poi siamo stati sfortunati a Roma come a Verona. Le quattro sconfitte non son state così brutte come sembravano".