L'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Roma: "Andiamo lì a fare la nostra partita, senza paura, sapendo che per vincere devono verificarsi tre cose: noi dobbiamo giocare una grande partita, loro non devono giocare una grande partita e la fortuna deve girare dalla nostra parte. Ma io sono convinto che possiamo fare risultato e spero di convincere anche i miei ragazzi. La Roma è forte, ma anche loro devono preoccuparsi di noi, abbiamo il tridente offensivo più prolifico del campionato. Sicuramente se si perde con la Roma è nell'ordine delle cose, perché in casa loro hanno perso tutti. Questo dovrebbe essere un vantaggio, non abbiamo nulla da perdere e se giochiamo come sappiamo possiamo metterli in difficoltà, come già successo all'andata".