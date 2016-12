L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic si è presentato visibilmente soddisfatto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Genoa: "Vincere oggi era fondamentale per la classifica e per far passare un bel Natale ai tifosi, restiamo attaccati al gruppo europeo. Ai ragazzi ho detto che la notte può essere lunga ma prima o poi arriva la luce. Il Genoa ha giocato meglio, noi eravamo impauriti per le sconfitte consecutive ma i ragazzi sono stati bravi. Ljajic può fare meglio, ma oggi ha giocato per la squadra, tenuto palla, si è reso pericoloso e ha sfiorato il gol. Belotti? Non c'è per caso una clausola del genere sul suo contratto, se la merita. Ha fatto un gol da vero bomber, ha sfiorato il secondo e lottato su ogni pallone. Il Torino si è imborghesito? E' un modo di dire, abbiamo perso cattiveria e rabbia nell'andare a recuperare la palla sulla metà campo avversaria".