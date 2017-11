Gli ultimi risultati positivi ottenuti dal Torino (vittoria per 2-1 contro il Cagliari e pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Inter) hanno permesso a Sinisa Mihajlovic di guadagnarsi la conferma sulla panchina granata. Ma le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione, sono state bloccate: per qualche mese non se ne parlerà.



Mihajlovic ha una clausola di rinnovo automatico per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Europa League, prima di avviare nuove trattative, il presidente granata Urbano Cairo vuole aspettare di vedere come procederà il campionato del suo Torino.