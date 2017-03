"A gennaio, ho chiamato Sergio Conceiçao per chiedere il suo parere su un giocatore Nantes, che è molto forte, a mio parere. Sergio e ho confermato la mia impressione. Non posso dire il nome del giocatore". A fare questa dichiarazione è stato Sinisa Mihajlovic in un'intervista rilasciata a L'Equipe.

Il giocatore in questione per cui l'allenatore del Torino ha chiesto informazioni al collega del Nantes (Mihajlovic e Conceiçao erano compagni di squadra alla Lazio) è Amine Harit, dicianovenne talentuoso centrocampista francese. A fine stagione il Torino potrebbe provare l'assalto al giovane calciatore classe 1997.