Vigilia di Sassuolo-Torino in casa granata e come di consueto Sinisa Mihajlovic presenta il match che vedrà i granata impegnati al Mapei Stadium domani alle ore 15. Tanta attenzione specialmente sul primo acquisto di questo mercato, Juan Manuel Iturbe. Ci sarà una chance per l'ex Roma e in che posizione? “Può giocare sia a destra che a sinistra, io preferisco far giocare gli esterni a piedi invertiti. Iturbe è una scommessa che voglio vincere: due anni fa ha dimostrato il suo valore poi si è perso. Una grande occasione per lui, durante la settimana lo aiuterò come faccio con tutti, poi starà a lui guadagnarsi un posto in campo e dimostrare il suo valore”.



La sorpresa degli ultimi giorni è stata invece Carlao, non ancora ufficializzato: “Carlao è un difensore fisicamente bravo, ha buona tecnica, ed è una scommessa anche lui. Dal punto di vista fisico e tecnico non ho dubbi su di lui, ha le caratteristiche che ci possono servire in questo momento”.



Sulla Cina, argomento del momento: “Ho avuto una offerta di recente dalla Cina, a dicembre, ma i soldi non sono tutto e non me la sono sentita di interrompere un discorso appena iniziato. Anche se non ho dormito molto per due giorni ripensando all'offerta, ma poi mi è passata (ride, ndr)”.



La prima partita del 2017 vedrà il Toro impegnato contro il Sassuolo nell'ultima sfida del girone di andata: “Questa settimana è decisiva perche ci può dire tanto, affrontiamo il Sassuolo e poi due volte il Milan tra Coppa Italia e campionato. Il nostro obiettivo è chiudere l’andata a 31 punti e farne ancora di più nel girone di ritorno. Sono convinto che possiamo fare più punti rispetto all’andata, voglio per il Toro il record di punti da quando ci sono 20 squadre, poi non so se basteranno per andare in Europa che è il nostro obiettivo. Credo che la zona Europa League sia intorno ai 66 punti quest’anno. Per questo è fondamentale vincere domani“.



Ieri hanno fatto rumore le parole di Bovo, nella presentazione a Pescara: “Ieri mi ha telefonato e mi ha detto che non voleva fare polemica, lui prima ha giocato per noi per scelta tecnica. Non c’è nessun problema con Cesare, lo stimo molto come ragazzo”.



Poi ancora sul mercato: “Abbiamo preso due giocatori ma ne servono altri perché ci sono squadre più attrezzate di noi. Qualcuno arriverà e qualcuno andrà via: stiamo cercando di migliorare la nostra rosa”.