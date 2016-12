Nonostante le due sconfitte nelle ultime due partite, Sinisa Mihajlovic domani contro il Napoli schiererà la stessa identica formazione protagonista a Genova contro la Sampdoria e domenica scorsa nel derby contro la Juventus.

D'altra parte il tecnico granata, nella conferenza stampa di questa mattina, è stato chiaro: le riserve non sono all'altezza dei titolari. È così che domani il Torino al San Paolo giocherà con il consueto 4-3-3 con Hart in porta, Zappacosta, Rossettini, Castan e Barreca in difesa, Benassi, Valdifiori, Baselli a centrocampo, Falque, Belotti e Ljajic in attacco.