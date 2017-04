Come si legge su Tuttosport, ieri Mihajlovic è tornato a parlare a lungo con Petrachi, a margine dell’allenamento alla Sisport. Nel parcheggio, i due si sono confrontati su temi diversi, sviluppando innanzi tutto ragionamenti nati dai maggiori significati della partita di domenica con l’Udinese. E, in tal senso, è opportuno aprire una parentesi: Mihajlovic sa bene come la posizione migliore per far rendere al massimo Ljajic sia quella del trequartista, ma per poter imbastire un cambiamento di tattica (dal 4-3-3- al 4-3-1-2) occorrerebbe trovare, in vista della prossima stagione, rinforzi adeguati sia in attacco sia a centrocampo. Ammesso (e non ancora concesso: non si dimentichi mai) che Belotti resti a Torino, una chiave portante del prossimo mercato dovrebbe portare all’ingaggio di una spalla del Gallo all’altezza, capace di garantire un rendimento di qualità con una continuità decisamente maggiore, rispetto alla resa di Maxi Lopez nelle ultime due annate. E, in mediana, occorrerebbe inserire almeno un interno di grande fisicità e dinamismo: l’ormai celebre profilo alla Kucka, che Sinisa invocava già nella scorsa estate.