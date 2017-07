Da quando il campionato è finito, quello tra il Torino e il Milan è stato un asse bollente: i dirigenti delle due squadre si sono più volte visti, hanno abbozzato alcune trattative, altre le stanno ancora portando avanti, altre ancora sono invece state chiuse sul nascere. Ad oggi, però, nessun affare è stato ancora concluso.



I rossoneri avrebbero voluto acquistare Andrea Belotti, ma Cairo non ha voluto prendere in considerazione offerte al di sotto dei 100 milioni di euro. E' così che il Milan si è spostato verso altri obiettivi più economici e il Gallo al momento è ancora un giocatore del Torino e lo resterà a meno che qualche club straniero (in corsa è rimasto solamente il Chelsea) non deciderà di spendere la crifra prevista dalla clausola.



I granata dal canto loro avevano invece chiesto al ds Mirabelli il difensore Paletta, il centrocampista Kucka e l'attaccante Niang. Lo slovacco è ormai sfumato (è ufficiale da giorni il suo passaggio al Trabzsponsor), l'italo-argentino è ora in stand-by e dopo l'inserimento del Valencia nella trattativa rischia di restare solamente un desiderio, il francese è invece un obiettivo difficile da raggiungere considerando le alte richieste economiche del Milan