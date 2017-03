Dopo Lyanco anche Vanja Milinkovic-Savic potrebbe presto raggiungere Torino. Sinisa Mihajlovic infatti non vorrebbe aspettare il prossimo 1 luglio per avere a disposizione il portiere, ma vorrebbe averlo già nelle prossime settimane in modo che il giovane serbo possa iniziare ad ambientarsi in quella che sarà la sua prossima squadra e la sua prossima città.

Da quando il Torino ha ufficializzato l'acquisto di Milinkovic-Savic il Lechia Danzica non lo ha più fatto giocare: Urbano Cairo è ora quindi al lavoro per riuscire ad anticipare l'arrivo del portiere.