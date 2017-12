Ai microfoni di Torino Channel, il portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, fratello minore di Sergej, ha spiegato il segreto del successo di Coppa Italia contro la Roma: "Abbiamo fatto tutti e quattordici una grande partita: solo così si può vincere contro una grande squadra come la Roma. Tutti abbiamo dato il 100%. Sono state tante le parate difficili, quella su Perotti nel secondo tempo è quella che mi è piaciuta di più. Il rigore di Dzeko? C'è stato un po' di istinto ma prima delle partite si studiano i rigoristi, Di Sarno ci fa vedere chi tira e dove tira. La scuola dei portieri in Italia è famosa, sono venuto qui per questo, per crescere anche a livello di movimenti".