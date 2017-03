Cristiano Molinaro, laterale del Torino, parla a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: "Abbiamo visto le qualità di questa squadra, da quando Pioli è arrivato in panchina hanno avuto un percorso quasi netto. Noi abbiamo preparato bene la gara in settimana, in casa abbiamo una marcia in più e vogliamo sfruttarla. Belotti? Se ci mettiamo a sua disposizione speriamo possa vincere la classifica dei cannonieri e aiutarci a finire il campionato nel migliore dei modi".