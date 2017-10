Dopo l'allenamento odierno, Nicolas N'koulou ha parlato ai microfoni di Torino Channel ed ha espresso il suo pensiero sulla partita di domenica contro la Roma: "La difficoltà più grande sarà la Roma stessa, è una grande squadra: stiamo lavorando e vogliamo mettere in pratica al meglio questo lavoro. In casa ci sentiamo più forti, e il nostro magnifico pubblico è un fattore in più".



DZEKO - "Come vedo il duello tra me e Dzeko? Senza alcuna pressione: Dzeko è una grande attaccante, ma quella di domenica resta una partita di calcio. La cosa importante non sarà il nostro duello ma la squadra, faremo di tutto per vincere".