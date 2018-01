Tra i tanti nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, come possibili rinforzo per la squadra di Walter Mazzarri, c'è anche quello di Christian Maggio del Napoli. L'allenatore toscano conosce bene il terzino, avendolo allenato proprio nel club partenopeo, ma il giocatore non rappresenta ora una priorità.



Per rinforzare la fascia destra il Torino ha infatti come obiettivo principale il ben più giovane Manuel Lazzari della Spal. Christian Maggio, con i suoi quasi 36 anni di età, rappresenta solamente un'alternativa nel caso non si trovasse l'accordo con il club ferrarese. La società granata sta comunque tenendo calda la trattativa.