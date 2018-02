Il centrocampo è il reparto del Torino che più avrebbe avuto bisogno di rinforzi in questa sessione di mercato invece, nonostante la lunga trattativa per portare alla corte di Walter Mazzarri Godfred Donsah, si è addirittura indebolito (dal punto di vista numerico) con la cessione di Samuel Gustafson al Perugia. I dirigenti granata, dopo che la trattativa per il mediano del Bologna è naufragata, non sono riusciti a trovare una valida alternativa. da acquistare il 31 gennaio.



Nuovi centrocampisti arriveranno invece la prossima estate e tra i giocatori che il Torino sta seguendo da vicino, secondo quanto riportato da Toro.it, c'è anche il centrocampista sudafricano dall'Amiens (squadra che milita nel massimo campionato francese) Bongani Zungu.