Nicolas Nkoulou nell'ultimo turno di campionato ha messo in apprensione i tifosi del Torino: contro il Chievo il difensore camerunense, che in questa stagione si sta dimostrando uno dei migliori nel suo ruolo dell'intera serie A, ha alzato bandiera bianca a inizio secondo tempo a causa di un fastidio muscolare. I tifosi granata avevano temuto che si trattasse di uno stiramento, in realtà si è trattato solo di crampi.



Un problema quindi che si è risolto in tempi rapidi e che quindi permetterà a Nkoulou di essere regolarmente in campo nella partita di mercoledì sera contro il Milan. A completare la linea difensiva a tre davanti a Salvatore Sirigu saranno Emiliano Moretti e Nicolas Burdisso.