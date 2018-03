Se Andrea Belotti, così come gli altri azzurri, il Mondiale dovrà vederlo da casa, M'Baye Niang sarà invece con ogni probabilità uno dei protagonisti della Coppa del Mondo che si giocherà in Russia. L'attaccante del Torino è in un ottimo periodo di forma e se ne è accorto anche il commissario tecnico del Senegal, Aliou Cissé, che lo ha convocato per le amichevoli contro l'Uzbekistan e la Bosnia del 23 e del 27 marzo.



Oltre a Niang, in attesa che anche Gigi Di Biagio dirami la sua lista dei convocati, la prossima settimana partiranno con le rispettive nazionali anche il centrocampista Joel Obi e gli attaccanti Adem Ljajic e Simone Edera.