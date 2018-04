L'avventura al Torino di Afriyie Acquah sta giungendo al termine. Il centrocampista ghanese, che già la scorsa estate è stato a un passo dalla cessione al Birmingham, a fine stagione sarà inseriti nella lista dei cedibili.



Il contratto che lega Acquah al Torino scadrà il 30 giugno del 2019, i dirigenti granata non sembrano al momento intenzionati a prolungarlo e per questo il centrocampista a fine campionato potrà essere ceduto. Acquah non ha di certo beneficiato del cambio di allenatore: lo scorso agosto era stato infatti proprio Sinisa Mihajlovic a bloccarne la cessione al Birmingham, Walter Mazzarri invece ha fatto intendere di preferire altri centrocampista per la sua linea mediana.