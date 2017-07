Con l'affare Gabriel Paletta ancora da chiudere e con il futuro di Kevin Bonifazi da definire (sull'ex Primavera, che verrà valutato in ritiro da Mihajlovic, è forte l'interesse dello Zenit San Pietroburgo) il Torino sta continuando a sondare il terreno per le alternative al suolo difensore centrale: tra i giocatori per i quali il club granata ha mosso i primi passi c'è anche Thomas Vermaelen, difensore centrale di proprietà del Barcellona che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Roma.



Il Torino vorrebbe prendere Vermaelen con la formula del prestito, con una parte dell'ingaggio pagata dallo stesso Barcellona (la stessa formula, in pratica, con la quale la scorsa estate ha portato Joe Hart in Italia). Il Barcellona però non vuole cedere di nuovo in prestito il belga e si è detto pronto a trattare solamente l'eventuale cessione a titolo definitivo del giocatore, respingendo quindi l'offerta della società granata.