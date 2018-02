Si è chiuso quest'oggi il termine per le squadre italiane per acquistare i calciatori svincolati. Nelle scorse settimane si era sparsa la voce che il Torino fosse interessato a Antonio Nocerino, centrocampista che aveva già vestito la maglia granata per sei mesi nella stagione 2014/2015 e che fino a qualche mese fa era sotto contratto con l'Orlando City, ma l'acquisto alla fine non si è concretizzato.



Vista la carenza di centrocampisti in rosa, il Torino aveva valutato la possibilità di tesserare Nocerino, che era stato proposto al presidente Urbano Cairo dal suo procuratore, ma i dirigenti granata alla fine hanno deciso di non portare avanti la trattativa.