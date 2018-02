Il ritorno al Torino di Antonio Nocerino sembra sempre più improbabile. Il centrocampista attualmente svincolato è alla ricerca di una nuova squadra e nelle ultime ore si è proposto alla società granata che avrebbe bisogno di qualche rinforzo in mediana, considerato che Walter Mazzarri dispone solamente di cinque centrocampisti di ruoli. Un numero troppo esiguo se si considera il fatto che solitamente tre giocano titolari. Il presidente granata Urbano Cairo non è però convinto nel portare avanti la trattativa.



Nocerino aveva indossato la maglia del Torino per sei mesi nella stagione 2014/2015, collezionando appena cinque presenze in campionato e sei in Coppa Italia: a gennaio del 2015, complici anche i dissidi con l'allora tecnico granata Gian Piero Ventura, si trasferì al Parma. Nelle poche partite giocate il centrocampista non riuscì però mai a convincere. Il suo ritorno al Torino sembra quindi improbabile.