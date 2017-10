Nel mercato di gennaio alla corte di Sinisa Mihajlovic arriverà, con ogni probabilità, una nuova punta centrale che possa dare maggiori garanzie di Umar Sadiq nel ruolo di vice-Belotti. Ma non solo: il Torino è anche alla ricerca di altri giocatori che possano alternarsi ai trequartisti titolari nel 4-2-3-1 granata.



Alejandro Berenguer finora non ha convinto l'allenatore serbo, Simone Edera potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto farebbe restando al Torino, per questo motivo alla riapertura del calciomercato il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi cercheranno nuovi calciatori offensivi.