La fortuna non assiste di certo Danilo Avelar. Il terzino brasiliano del Torino, che stava recuperando dall'infortunio al ginocchio che da un anno lo stanno tenendo ai box, quest'oggi ha subito un nuovo infortunio: un problema ai muscoli adduttori della coscia destra che verrà valutato nei prossimi giorni. Quel che è certo è che Avelar non sarà tra i convocati per la sfida di domenica in casa del Bologna.