Sabato pomeriggio il Torino affronterà in trasferta la Sampdoria, una partita complicata che la formazione granata non può sbagliare se vuole alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Europa League. Della partita di sabato ne ha parlato ai microfoni di Torino Channel il centrocampista Joel Obi, uno dei giocatori più in forma della formazione di Walter Mazzarri.



"Quella contro la Sampdoria sarà una gara difficile, molto importante, che dobbiamo vincere se vogliamo fare il salto di qualità in classifica. Noi andremo lì per vincere. Il mio gol al Benevento? Sono a cinque gol stagionali, ma non mi voglio fermare qui, cerco sempre di migliorarmi. Più si gioca più si ha fiducia e questo ti permette di provare qualcosa in più verso il tiro in porta. Sonno sempre più motivato nel farmi trovare pronto, lì davanti”.



Obi ha anche parlato del ritorno in campo di Andrea Belotti. "Siamo molto contenti per ritorno di Belotti, però non possiamo concentrarci solo su di lui ma su tutta la squadra, per arrivare a prestazioni e punti".