Nell'ultimo turno di campionato, contro il Benevento, Sinisa Mihajlovic ha perso per infortunio due dei suoi centrocampisti: prima Joel Obi, poi Afriyie Acquah. Entambi hanno accusato problemi di natura muscolare e quest'oggi si sono sottoposti ad esami strumentali. Il nigeriano ha riportato una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra e le sue condizioni verranno rivalutato fra circa due settimane, questo vuol dire che certamente il centrocampista salterà sicuramente il derby con la Juventus in programma il 24 novembre (oltre che ovviamente le partite contro Sampdoria e Udinese).



Per la stracittadina spera invece di recuperare Acquah che ha riportato una sofferenza muscolare al bicipite della coscia sinistra. Le condizioni del numero 6 del Torino verranno valutate giorno per giorno.