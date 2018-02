Ultime ore di trattative per lo Spartak Mosca: domani sera infatti anche per le società russe si chiuderà la sessione di calciomercato. Ultime ore quindi per il club allenato da Massimo Carrera per trovare un accordo con il Torino per riuscire ad acquistare Adem Ljajic, giocatore finito ai margini della squadra di Walter Mazzarri.



Il presidente Urbano Cairo non vorrebbe cedere ora il trequartista serbo ma preferirebbe rimandare l'operazione a fine stagione. Per questo motivo il presidente granata ha respinto l'offerta di 9 milioni di euro presentata dalla Spartak Mosca: il Torino per cedere Ljajic vorrebbe almeno 11 milioni più bonus: per trovare un accordo la società russa ha ancora qualche ora.