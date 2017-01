L'Udinese contende Carmona (Atalanta) al Genoa e Gnoukouri (Inter) al Palermo, che tratta pure un altro giovane ivoriano nerazzurro: Yao, richiesto pure in Francia da Metz e Bastia.



Il Palermo ripensa a Cofie (Genoa) e mette sul mercato gli svedesi Quaison (Sampdoria o Watford) e Hiljemark: il Torino offre 2,5 milioni di euro per battere la concorrenza di Atalanta e Dinamo Kiev viste le difficoltà incontrate per Castro (Chievo) e Donsah (Bologna). In uscita dai granata Vives è sempre più vicino alla Pro Vercelli.