Una delle alternative su cui sperava di poter contare Sinisa Mihajlovic per sostituire Andrea Belotti contro il Crotone era Umar Sadiq. L'attaccante nigeriano da qualche giorno sta però svolgendo un allenamento differenziato perché non è al meglio, il tecnico del Torino spera però di poterlo recuperare per la ripresa del campionato.



Oltre a Sadiq anche un altro attaccante sta lavorando a parte perché non in perfette condizioni fisiche: l'ex Primavera Manuel De Luca. Devono poi recuperare dai rispettivi infortuni, oltre ovviamente a Belotti, anche i terzino Antonio Barreca e Lorenzo De Silvestri e i centrocampisti Joel Obi e Afriyie Acquah.