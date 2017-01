Se il mercato in entrata del Torino è immobile, quello in uscita è leggermente più vivace: la società granata sta per cedere il portiere Salvador Ichazo al Danubio.

Il portiere, dopo non aver mai convinto in granata (con Ventura ha passato un anno e mezzo in panchina), non è riuscito a fare molto meglio al Bari, in serie B, e dopo una prima parte di stagione vissuta più che altro in panchina a fare il vice di Micai, ora è vicino al ritorno in Uruguay, proprio nella squadra in cui è cresciuto: per l'appunto il Danubio.