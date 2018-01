Con Samuel Gustafson sempre più vicino alla cessione in serie B (il Brescia è al momento la favorita ad accaparrarsi il centrocampista) il Torino in questa sessione di mercato è alla ricerca anche di un nuovo centrocampista: tra i possibili candidati per rinforzare la mediana di Walter Mazzarri c'è anche Manuel Bessa.



L'italo-brasiliano è in rotta con l'Hellas Verona, squadra proprietaria del suo cartellino, e vorrebbe cambiare entro la fine del mese. I dirigenti di Torino e Verona nelle scorse settimane hanno portato avanti diverse trattative, tra cui quella per Giampaolo Pazzini (che ora è definitivamente tramontata) e quelle per Lucas Boyé, anche se l'argentino è conteso anche da altre squadre.