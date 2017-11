Partita dopo partita Vittorio Parigini sta diventando sempre più un elemento fondamentale per la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. L'attaccante è stato decisivo anche nell'ultima partita, vinta dall'Italia per 3-2 contro la Russia. Le qualità del giocatore di proprietà del Torino, ora in prestito al Benevento, non sono passate inosservate neanche dalle parti della capitale: Roma e Lazio hanno infatti posato i propri occhi sul giocatore classe 1996.



La scorsa estate il Benevento ha acquistato Parigini dal Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Se i campani a fine anno retrocederanno in serie B, l'attaccante tornerà in granata, ma Roma e Lazio potrebbe aprire una trattative per acquistare il giocatore.