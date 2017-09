Questa sera contro l'Udinese Cristian Ansaldi farà il suo esordio con la maglia del Torino. Per il terzino quella di oggi non è una giornata come le altre, ma è il giorno del suo trentunesimo compleanno: miglior regalo che una maglia da titolare alla Dacia Arena Sinisa Mihajlovic non poteva farglielo, ora però tocca all'argentino rendere questo 20 settembre ancora più speciale.



Non basterà sostituire in campo Lorenzo De Silvestri, Ansaldi dovrà anche riuscire a ripagare nel migliore dei modi la fiducia avuta dal tecnico serbo. Mihajlovic in conferenza stampa ha speso belle parole per l'ex Inter, affermando di considerarlo un titolare. Ora il numero 15 granata è chiamato a rispondere sul campo.