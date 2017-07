Nessun rimpianto in casa Torino per il mancato ritorno di Alessio Cerci. Al raduno della squadra al Filadelfia di questo pomeriggio, che ha dato il via alla stagione 2017/2018 della squadra di Sinisa Mihajlovic, i tifosi granata hanno espresso il proprio disappunto ad un eventuale ritorno dell'ala attraverso alcuni cori.



Negli scorsi giorni, prima di firmare con il Verona, il procuratore di Cerci si era incontrato con Cairo per capire se c'era la disponibilità di un eventuale ritorno in granata dell'esterno. Dopo essersi consultato con Mihajlovic, il tecnico granata ha risposto di non essere interessato all'affare: a giudicare dai cori che si sono levati quest'oggi dalle tribune del Filadelfia, neanche i tifosi sarebbero stati favorevoli ad un ritorno del calciatore.