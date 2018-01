Continua la ricerca da parte del Torino di un centrocampista che possa rinforzare la mediana della squadra di Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, sul taccuino del direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ci sarebbe anche il nome di Saphir Taider del Bologna.



Taider è un giocatore che Mazzarri conosce bene, avendolo allenato durante la sua esperienza sulla panchina dell'Inter, e potrebbe approdare sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto a due milioni di euro. Un investimento quindi meno oneroso rispetto a quello per Godfred Donsah, per cui il Bologna chiede 8 milioni, e per questo più facile da mandare in porto.