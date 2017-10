In vista della partita di domenica contro il Crotone, Sinsa Mihajlovic deve sciogliere anche due nodi per quanto riguarda la difesa: se Lorenzo De Silvestri e Nicolas N'Koulou sono certi di un posto da titolare, per le altre due maglie sono in quattro a sperare.



Nel ruolo di terzino sinistro il ballottaggio è tra Cristian Molinaro e Cristian Ansaldi. Il favorito è l'argentino che, rispetto al compagno di squadra, nelle ultime giornate è riuscito a convincere maggiormente. L'altro ballottaggio in casa Torino è quello tra Lyanco e Emiliano Moretti nella posizione di centrale di sinistra. Tutto dipenderà dalle condizioni del brasiliano: se il numero 97, che oggi ha subito una distorsione alla caviglia, dovesse recuperare sarà titolare, altrimenti a scendere in campo dal primo minuto sarò l'italiano.