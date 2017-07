Andrea Zaccagno o Cedric Carrasso? È questo il principale dubbio in casa Torino per quanto riguarda il portiere di riserva della prossima stagione. Con Daniele Padelli che è ormai diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter, i dirigenti granata stanno valutando a chi affidare il ruolo di vice-Sirigu. Zaccagno partirà per il ritiro di Bormio, dopodiché Mihajlovic prenderà una decisione, intanto la trattativa per Carraso, disponibile a parametro zero dopo dopo che il contratto con il Bordeaux è terminato, è stata congelata.



Il Torino però deve fare attenzione perché sul 36enne estremo difensore francese ha posato i propri occhi anche il Lens, squadra che milita nella Ligue 2 francese ma che offrirebbe a Carrasso la possibilità di giocare titolare con l'obiettivo di conquistare la promozione in Ligue 1.