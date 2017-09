Sembra sempre meno probabile che Afriyie Acquah possa recuperare per la partita di domenica contro il Verona. Il centrocampista ghanese del Torino anche questa mattina ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra a causa di un affaticamento muscolare.



Non potendo contare neanche su Daniele Baselli (squalificato per una giornata dopo il cartellino rosso rimediato nel derby) e Joel Obi (anche il nigeriano è alle prese con un problema di natura muscolare), Sinisa Mihajlovic dovrà scegliere tra Tomas Rincon, Mirko Valdifiori e Samuel Gustafson i due centrocampisti da schierare contro la formazione di Fabio Pecchia. Il venezuelano ex Genoa e Juventus è sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco Valdifiori è favorito nel ballotaggio con Gustafson.