Il Torino ha posato i propri occhi sul centravanti del Crotone Diego Falcinelli. Secondo quanto riportato da Toro.it, la società granata sta seguendo da vicino l'attaccante di proprietà del Sassuolo, in prestito al club calabrese, che in questa stagione ha già realizzato 11 reti, le ultime due domenica all'Inter.

Nei piani del Torino Falcinelli non sarebbe l'eventuale sostituito di Belotti, nel caso il Gallo lasciasse in club granata, bensì la sua alternativa.